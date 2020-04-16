Ноги жарил и ел: в Кривом Роге каннибал убил и расчленил свою любовницу

В Кривом Роге прохожие нашли останки тела женщины на берегу реки.

Местные жители сразу узнали жертву — это любовница Александра по кличке Молдаванин, который живет неподалеку. Когда правоохранители наведались к нему, то увидели, что мужчина жарил ноги своей любовницы и ел их.

Соседи каннибала отмечают, что место Александра давно за решеткой, ведь 6 лет назад при загадочных обстоятельствах умерла его жена. Правоохранители его тогда не задержали, однако местные именно его подозревали все время в убийстве.

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По словам Александра, убил женщину из-за того, что поссорились. За поедание остатков тела оправдывается тем, что хотел есть. Мужчине грозит наказание в виде 15 лет за решеткой.

Ранее Факты ICTV писали, что в Днепропетровской области в городе Кривой Рог на берегу реки местный житель обнаружил мешок с трупом.