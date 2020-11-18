PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Віталій Плахта |

Бив ножем у горло і живіт: в Кураховому чоловік зарізав 3-річну доньку

40-річний житель Курахового на Донеччині умисно завдав 3-річній доньці декілька ножових поранень, внаслідок яких дитина померла.

Лікарі зафіксували в загиблої поранення в області горла і черевної порожнини.

Убивця умисно зарізав свою дитину, коли перебував із нею наодинці у власній квартирі, розповіла мати жертви.

Попередньо, затриманий має психічні розлади.

Правоохоронці проводять розслідування за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Читайте: Розбещував і ґвалтував: на Дніпропетровщині чоловік заробляв на порно з дітьми

Вирок у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова

У справі про інше убивство дитини – 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому в 2019 році – досі немає вироку.

18 листопада генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що очікує на вирок до кінця року.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка