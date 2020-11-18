Бив ножем у горло і живіт: в Кураховому чоловік зарізав 3-річну доньку

40-річний житель Курахового на Донеччині умисно завдав 3-річній доньці декілька ножових поранень, внаслідок яких дитина померла.
Лікарі зафіксували в загиблої поранення в області горла і черевної порожнини.
Убивця умисно зарізав свою дитину, коли перебував із нею наодинці у власній квартирі, розповіла мати жертви.
Попередньо, затриманий має психічні розлади.
Правоохоронці проводять розслідування за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
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Вирок у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова
У справі про інше убивство дитини – 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому в 2019 році – досі немає вироку.
18 листопада генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що очікує на вирок до кінця року.
Джерело: Донецька обласна прокуратура