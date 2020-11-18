В Тернопольской области Кременецкий районный суд постановил посадить на 10 лет лишения свободы двух несовершеннолетних парней, которые издевались над одногруппницей.

В 2018 году эти студенты Почаевского училища совершили покушение на убийство своей одногруппницы, перерезав ей горло стеклом.

По словам прокурора, обвиняемые, поссорившись с подружкой из-за ее насмешки, избили потерпевшую. После этого девушка потеряла сознание, а злоумышленники тем временем перерезали ей горло.

Придя в себя, девушка смогла самостоятельно дойти до общежития, где ей вызвали скорую. Вовремя оказанная медицинская помощь спасла пострадавшую от кровопотери и смерти.

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Подсудимые еще имеют право обжаловать приговор суда. Если они не сделают этого в срок выделенный для представления апелиции, то оба будут заключены на 10 лет.

Труп девушки в Голосеевском лесу

В Киеве перед выходными на территории Голосеевского леса недалеко от дома №60/3 по улице Ягодной нашли труп девушки.

На теле обнаружены признаки насильственной смерти. Рядом не было никаких документов, только косметичка золотистого цвета, поэтому полиция опубликовала приметы убитой.

Источник: Тернопольская областная прокуратура