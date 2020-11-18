У Тернопільській області Кременецький районний суд постановив ув’язнити на 10 років позбавлення волі двох неповнолітніх хлопців, які знущалися над одногрупницею.

У 2018 році ці студенти Почаївського училища вчинили замах на вбивство своєї одногрупниці, перерізавши їй горло склом.

За словами прокурора, 23 вересня 2018 року обвинувачені, посварившись із подружкою через її насмішки, побили потерпілу. Після цього дівчина втратила свідомість, а зловмисники тим часом перерізали їй горло.

Отямившись, дівчина змогла самостійно дійти до гуртожитку, де їй викликали швидку. Вчасно надана медична допомога врятувала потерпілу від крововтрати та смерті.

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Підсудні ще мають право оскаржити вирок суду. Якщо вони не зроблять цього у термін виділений для подання апелиції, то обоє будуть ув’язнені на 10 років.

Труп дівчини в Голосіївському лісі

У Києві перед вихідними на території Голосіївського лісу недалеко від будинку №60/3 по вулиці Ягідній знайшли труп дівчини.

На тілі виявлено ознаки насильницької смерті. Поруч не було жодних документів, тільки косметичка золотистого кольору, тому поліція опублікувала прикмети вбитої.

Джерело: Тернопільська обласна прокуратура