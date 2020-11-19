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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Киеве мошенники обманули банк почти на 1,5 млн грн

В Киеве сотрудники киберполиции разоблачила мошенников, которые выдавая себя за IT-специалистов финансового учреждения, обманули банк почти на 1,5 млн грн.

— К правонарушению причастны пятеро фигурантов возрастом от 24 до 35 лет. Двое из них сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы, — рассказали в киберполиции.

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Мошенники звонили в банк и выдавали себя за работников IT-поддержки этого же учреждения. Под видом проверки платежной системы они убедили кассира осуществить несколько тестовых операций. Таким образом правонарушители осуществляли транзакции на подконтрольные им счета.

Злоумышленникам грозит наказание по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины — до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

  • В Киеве мошенники обманули банк почти на 1,5 млн грн
  • В Киеве мошенники обманули банк почти на 1,5 млн грн
  • В Киеве мошенники обманули банк почти на 1,5 млн грн
  • В Киеве мошенники обманули банк почти на 1,5 млн грн
В Киеве мошенники обманули банк почти на 1,5 млн грн / 2 фотографии

В Киеве задержали мошенников

Двух киевлян задержали за попытку завладения мошенническим способом $500 тыс. Такое вознаграждение они требовали у представителя иностранной компании за помощь в расследовании уголовного производства, в котором предприятие является потерпевшим, а также возмещении нанесенного ущерба и наказании виновных.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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