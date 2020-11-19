В Киеве сотрудники киберполиции разоблачила мошенников, которые выдавая себя за IT-специалистов финансового учреждения, обманули банк почти на 1,5 млн грн.

— К правонарушению причастны пятеро фигурантов возрастом от 24 до 35 лет. Двое из них сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы, — рассказали в киберполиции.

Читайте: Искали Covid-19: в Ровно мошенники в масках и халатах обокрали пенсионерку

Мошенники звонили в банк и выдавали себя за работников IT-поддержки этого же учреждения. Под видом проверки платежной системы они убедили кассира осуществить несколько тестовых операций. Таким образом правонарушители осуществляли транзакции на подконтрольные им счета.

Злоумышленникам грозит наказание по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины — до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.







В Киеве мошенники обманули банк почти на 1,5 млн грн / 2 фотографии

В Киеве задержали мошенников