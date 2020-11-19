У Києві шахраї обманули банк майже на 1,5 млн грн

У Києві співробітники кіберполіція викрила шахраїв, які видавали себе за IT-спеціалістів фінансової установи, обманули банк на 1,5 млн грн.
– До правопорушення причетні п’ятеро фігурантів віком 24-35 років. Двоє з них наразі відбувають покарання у місцях позбавлення волі, – розповіли у кіберполіції.
Читайте: Шукали Covid-19: у Рівному шахраї в масках і халатах обікрали пенсіонерку
Шахраї телефонували до банку та видавали себе за працівників IT-підтримки цієї ж установи. Під виглядом перевірки платіжної системи вони переконали касира здійснити кілька тестових операцій. У такий спосіб правопорушники здійснювали транзакції на підконтрольні їм рахунки.
Зловмисникам загрожує покарання за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Слідчі дії тривають – до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
У Києві затримали шахраїв
Двох киян затримали за спробу заволодіння шахрайським способом $500 тис. Таку винагороду вони вимагали у представника іноземної компанії за допомогу у розслідуванні кримінального провадження, в якому підприємство є потерпілим, а також відшкодуванні завданих збитків та покаранні винних.