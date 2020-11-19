У Києві співробітники кіберполіція викрила шахраїв, які видавали себе за IT-спеціалістів фінансової установи, обманули банк на 1,5 млн грн.

– До правопорушення причетні п’ятеро фігурантів віком 24-35 років. Двоє з них наразі відбувають покарання у місцях позбавлення волі, – розповіли у кіберполіції.

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Шахраї телефонували до банку та видавали себе за працівників IT-підтримки цієї ж установи. Під виглядом перевірки платіжної системи вони переконали касира здійснити кілька тестових операцій. У такий спосіб правопорушники здійснювали транзакції на підконтрольні їм рахунки.

Зловмисникам загрожує покарання за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Слідчі дії тривають – до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.







У Києві шахраї обманули банк майже на 1,5 млн грн / 2 фотографии

У Києві затримали шахраїв