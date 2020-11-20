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Факты / Происшествия
Віталій Плахта |

Захват заложников в Тбилиси: вооруженный мужчина удерживает 9 человек

Вооруженный мужчина взял заложников в грузинской столице Тбилиси вечером в пятницу, 20 ноября.

Поступающие сообщения указывают на то, что в здании микрофинансовой организации Эм-Би-Си на проспекте Акакия Церетели удерживаются девять человек.

Эту информацию подтвердил начальник патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе.

Правоохранители оцепили место происшествия и проводят спецоперацию. Журналистов просят не снимать видео.

Жителям Тбилиси рекомендуют избегать района, где были захвачены заложники.

СМИ пишут, что злоумышленник требует сокращения банковских процентов и цен на лекарства.

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Захват заложников в Зугдиди

21 октября в грузинском Зугдиди вооруженный автоматом и гранатой мужчина взял заложников в банке.

Взяв требуемые деньги, преступник скрылся. Никто из заложников не пострадал, а правоохранители начали поиск беглеца.

Источник: Интерфакс-Украина

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