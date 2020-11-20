Захоплення заручників у Тбілісі: озброєний чоловік утримує 9 осіб

Озброєний чоловік узяв заручників у грузинській столиці Тбілісі ввечері в п’ятницю, 20 листопада.

Повідомлення, що надходять, вказують на те, що в будівлі мікрофінансової організації Ем-Бі-Сі на проспекті Акакія Церетелі утримуються дев’ятьох осіб.

Цю інформацію підтвердив начальник патрульної поліції Грузії Важа Сирадзе.

Правоохоронці оточили місце події та проводять спецоперацію. Журналістів просять не знімати відео.

Жителям Тбілісі рекомендують уникати району, де були захоплені заручники.

ЗМІ пишуть, що зловмисник вимагає скорочення банківських відсотків і цін на ліки.

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Захоплення заручників в Зугдіді

21 жовтня в грузинському Зугдіді озброєний автоматом і гранатою чоловік взяв заручників у банку.

Взявши гроші, злочинець втік. Ніхто із заручників не постраждав, а правоохоронці розпочали пошук втікача.