В Винницкой области группа злоумышленников похитила двух жителей Жмеринки, вывезла их в другой населенный пункт и, насильно удерживая своих жертв в частном доме, требовала деньги.

В то же время они били, пытали похищенных и угрожали им оружием, для убедительности мужчины осуществляли выстрелы в воздух.

Похитители предлагали своим жертвам выкупить себя за $3 тыс. Для этого они отпустили одного из похищенных, чтобы тот вернулся с деньгами.

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Но пострадавший обратился к врачам, потому что нуждался в медицинской помощи, последние сообщили о случае в полицию.

Правоохранители обнаружили дом, в котором находились злоумышленники, и освободили второго похищенного.

Похитители пытались бежать через лес, но их удалось задержать. Сейчас следственные действия продолажаются. Пострадавшие находятся в безопасности.







Били и стреляли в воздух: в Винницкой области двоих людей пытали ради $3 тыс. / 2 фотографии

Похищение в Харьковской области

В Харьковской области злоумышленники похитили и незаконно удерживали мужчину из-за несуществующего долга.

Они требовали от его родителей выкуп в размере $20 тыс.

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Источник: Департамент уголовного розыска ГУНП