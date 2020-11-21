PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

15 тис. грн за успішну операцію: на Луганщині лікар вимагав гроші в онкохворого

Лікар Луганського обласного онкологічного диспансеру вимагав гроші в онкохворого.

Він одержав від пацієнта 15 тис. грн за успішно проведену операцію, виписку з медичного закладу та подальше амбулаторне лікування.

Правоохоронці вилучили отримані гроші і порушили справу за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за проведення операції та лікування онкохворого (ч. 3 ст. 354 КК України).

Читайте: Шантажував криміналом: харківський топ-податківець погорів на хабарі

  • 15 тис. грн за успішну операцію: на Луганщині лікар вимагав гроші в онкохворого
  • 15 тис. грн за успішну операцію: на Луганщині лікар вимагав гроші в онкохворого
  • 15 тис. грн за успішну операцію: на Луганщині лікар вимагав гроші в онкохворого
  • 15 тис. грн за успішну операцію: на Луганщині лікар вимагав гроші в онкохворого
  • 15 тис. грн за успішну операцію: на Луганщині лікар вимагав гроші в онкохворого
  • 15 тис. грн за успішну операцію: на Луганщині лікар вимагав гроші в онкохворого
15 тис. грн за успішну операцію: на Луганщині лікар вимагав гроші в онкохворого / 3 фотографии

Наразі вирішується питання щодо повідомлення лікарю про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

У Вінницькій області за викрадення двох людей вимагали $3 тис.

У Вінницькій області група зловмисників викрала двох мешканців Жмеринки, вивезла їх до іншого населеного пункту та, силоміць утримуючи своїх жертв у приватному будинку, вимагала гроші.

Викрадачі били, катували викрадених, погрожували їм зброєю і пропонували своїм жертвам викупити себе за $3 тис.

Джерело: Луганська обласна прокуратура

Фото: Луганська обласна прокуратура

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка