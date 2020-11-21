Лікар Луганського обласного онкологічного диспансеру вимагав гроші в онкохворого.

Він одержав від пацієнта 15 тис. грн за успішно проведену операцію, виписку з медичного закладу та подальше амбулаторне лікування.

Правоохоронці вилучили отримані гроші і порушили справу за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за проведення операції та лікування онкохворого (ч. 3 ст. 354 КК України).

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15 тис. грн за успішну операцію: на Луганщині лікар вимагав гроші в онкохворого / 3 фотографии

Наразі вирішується питання щодо повідомлення лікарю про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

У Вінницькій області за викрадення двох людей вимагали $3 тис.

У Вінницькій області група зловмисників викрала двох мешканців Жмеринки, вивезла їх до іншого населеного пункту та, силоміць утримуючи своїх жертв у приватному будинку, вимагала гроші.

Викрадачі били, катували викрадених, погрожували їм зброєю і пропонували своїм жертвам викупити себе за $3 тис.

Джерело: Луганська обласна прокуратура

Фото: Луганська обласна прокуратура