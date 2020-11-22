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Факты / Происшествия
Віталій Плахта |

В Харькове сняли хулигана, который с криками “Аллах Акбар” разбил двери ОГА

В Харькове очевидцы сняли, как вечером 21 ноября юноша разбил стекло на двери Харьковского областного совета.

Во время своей выходки хулиган выкрикивал лозунг “Аллах Акбар”.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве против 19-летнего жителя села Малая Даниловка.

Парень хотел “привлечь внимание депутатов и пообщаться с ними”, объяснили правоохранители.

На месте происшествия был обнаружен металлический предмет.

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Хулиганки устроили погром в электричке

Летом 2020 года публично извиниться пришлось двум хулиганкам, которые в июле устроили погром в электричке в Днепропетровской области.

Одна из девушек ломала окно, а другая снимала все это на видео для публикации в соцсети.

Источник: Нацполиция

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