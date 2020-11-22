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Факти / Надзвичайні події
Віталій Плахта |

У Харкові зняли хулігана, який із криками “Аллах Акбар” розбив двері ОДА

У Харкові очевидці зняли, як ввечері 21 листопада юнак розбив скло на дверях Харківської обласної ради.

Під час своєї витівки хуліган вигукував гасло “Аллах Акбар”.

Поліція відкрила кримінальну справу про хуліганство проти 19-річного жителя села Мала Данилівка.

Хлопець хотів “привернути увагу депутатів і поспілкуватися з ними”, пояснили правоохоронці.

На місці події було виявлено металевий предмет.

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Хуліганки влаштували погром в електричці

Влітку 2020 року публічно вибачитися довелося двом хуліганкам, які у липні влаштували погром в електричці на Дніпропетровщині.

Одна з дівчат ламала вікно, а інша знімала все це на відео для публікації в соцмережі.

Джерело: Нацполіція

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