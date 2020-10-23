Полиция Киева разыскала хулигана, который накануне справил нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.

Оказалось, что преступление совершил 21-летний юноша, который учится на третьем курсе в одном из столичных университетов.

Свое поведение он объяснил тем, что находился под воздействием алкоголя.

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По словам правоохранителей, такой позорный поступок заслуживает наказания. Санкция статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы до пяти лет или арест до шести месяцев.

Также студенту может грозить штраф от одной до двух тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Неизвестный справил нужду на Аллее Героев Небесной Сотни

В ночь 22 октября стало известно, что хулиган справил нужду на Аллее Героев Небесной Сотни. Видеоролик инцидента появился в сети.

Начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко призвал мужчину добровольно сдаться.