PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Вандализм на Аллее Героев Небесной Сотни — полиция задержала 21-летнего студента

Полиция Киева разыскала хулигана, который накануне справил нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.

Оказалось, что преступление совершил 21-летний юноша, который учится на третьем курсе в одном из столичных университетов.

Свое поведение он объяснил тем, что находился под воздействием алкоголя.

Читайте: Ткаченко инициирует усиление охраны мест, связанных с Революцией Достоинства

По словам правоохранителей, такой позорный поступок заслуживает наказания. Санкция статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы до пяти лет или арест до шести месяцев.

Также студенту может грозить штраф от одной до двух тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

затримання хулігана

Неизвестный справил нужду на Аллее Героев Небесной Сотни

В ночь 22 октября стало известно, что хулиган справил нужду на Аллее Героев Небесной Сотни. Видеоролик инцидента появился в сети.

Начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко призвал мужчину добровольно сдаться.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка