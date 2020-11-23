Местные выборы во Львове: на двух участках пропал свет

Во Львовской области в городе Винники произошло обесточивание двух избирательных участков №461967 и №462159.

Несмотря на это, работники смогли обеспечить бесперебойный процесс голосования.

Всего для обеспечения пожарной безопасности на объектах, задействованных к выборам, от ГСЧС привлекалось 8 тыс. 167 человек личного состава и 2 тыс. 187 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов.

В связи с подсчетом голосов продолжается дежурство 32 человек личного состава ГСЧС (Днепропетровская — 9, Николаевская — 4, Одесская — 4, Черкасская — 4, Ив.-Франковская — 3, Закарпатская — 2, Кировоградская — 2, Полтавская — 2, Запорожская — 1 и Ровенская — 1).

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Кто победил на выборах во Львове

Во втором туре выборов мэра Львова победил Андрей Садовой.

Действующий мэр набрал 62,8% голосов избирателей, а его соперник — депутат от фракции Европейская солидарность Олег Синютка — 37,2%.

Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.

В этом году победитель местных выборов получит не должность мэра Львова, а кресло председателя Львовской ОТГ, в состав которой входит 18 населенных пунктов.