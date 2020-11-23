У Львівській області в місті Винники сталося знеструмлення двох виборчих дільниць №461967 і №462159.

Незважаючи на це, працівники змогли забезпечити безперебійний процес голосування.

Загалом для забезпечення пожежної безпеки на об’єктах, задіяних до виборів, від ДСНС залучалось 8 167 людей особового складу та 2 187 одиниці техніки, зокрема 10 повітряних суден.

Станом на ранок 23 листопада у зв’язку із підрахунком голосів продовжується чергування 32 персон особового складу ДСНС (Дніпропетровська – 9, Миколаївська – 4, Одеська – 4, Черкаська – 4, Ів. – Франківська – 3, Закарпатська – 2, Кіровоградська – 2, Полтавська – 2, Запорізька – 1 та Рівненська – 1).

Читайте: Другий тур місцевих виборів 2020 проходить без серйозних порушень – ЦВК

Хто переміг на виборах у Львові

У другому турі виборів мера Львова переміг Андрій Садовий.

Чинний міський голова набрав 62,8% голосів виборців, а його суперник – депутат від фракції Європейська солідарність Олег Синютка – 37,2%.

Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера.

Цьогоріч переможець місцевих виборів отримає не посаду мера Львова, а крісло голови Львівської ОТГ, до складу якої входить 18 населених пунктів.