В Киевской области 58-летняя женщина забила ножкой от стола до смерти 65-летнего мужчину.
— Мужчину, которому исполнилось 65 лет, карета скорой помощи привезла в больницу. Однако медики не смогли спасти ему жизнь, и около часа ночи мужчина умер, — рассказала пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская.
У мужчины были сломанные кости руки, ноги, ребра и отек мозга.
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Виктор пришел за самогоном, которым Татьяна торговала. Угостился рюмочкой и попросился переночевать. Оказывается, хозяйка не могла поделить Виктора с подругой. Поэтому когда мужчина хотел устроиться на ночлег — отказала, чтобы в любовном соревновании все было честно.
— Но мужчина идти не хотел, поэтому хозяйка схватилась за палку и ударил его. Гость на скользких ступеньках упал, женщина еще избила его и пошла в дом. Думала, что пострадавший тоже пошел домой. Но нашла его на том же месте спустя три часа, — добавила Виталия Грохольская.
В содеянном Татьяна призналась — била сама, но даже не думала, что до смерти. Женщине грозит до 10 лет за решеткой.
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