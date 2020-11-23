У Київській області 58-річна жінка забила ніжкою від столу до смерті 65-річного чоловіка.

Важко навіть повірити, на цьому затишному подвір’ї стався жорстокий злочин. «Швидка» забрала ледве живого чоловіка, побитого до переламаних кісток.

– Чоловіка, якому виповнилося 65 років, карета швидкої допомоги привезла до лікарні. Однак медики не змогли врятувати йому життя, і близько першої ночі чоловік помер, – розповіла прес-секретар поліції Київської області Віталія Грохольська.

У чоловіка були поломані кістки руки, ноги, ребра та набряк мозку.

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Віктор прийшов за самогоном, яким Тетяна торгувала. Пригостився чарочкою та попросився заночувати. Виявляється, господиня ніяк не могла поділити Віктора з подругою. Тож коли чоловік хотів влаштуватися на нічліг – відмовила, аби у любовному змаганні все було чесно.

– Але чоловік йти не хотів, тому господиня схопилася за палицю і вдарила його. Гість на слизьких сходах впав, жінка ще побила його і пішла в будинок. Думала, що постраждалий теж пішов додому. Але знайшла його на тому ж місці за три години, – додала Віталія Грохольська.

У скоєному Тетяна зізналася – била сама, але навіть не думала, що до смерті. Жінці загрожує до 10 років за ґратами.

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