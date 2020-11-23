На Киевщине мужчина приютил женщину, а она похитила его авто и телефон

В городе Мироновка Киевской области мужчина приютил в доме женщину, которой негде было переночевать, а она ночью похитила его телефон и автомобиль Opel. Тогда злоумышленница закрыла хозяина в доме и исчезла в неизвестном направлении.
Мужчина обратился в правоохранительные органы, которые уже разыскали злоумышленницу.
— Работники полиции сразу начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий и обнаружили злоумышленница и угнанный автомобиль в соседнем Богуславской районе, — рассказали в ГУ НП в Киевской области.
Похитительницей оказалась 34-летняя жительница города Богуслав.
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— Полицейские изъяли краденый мобильный телефон и авто в качестве вещественного доказательства. Машину поместили на площадку временного содержания, — отметили в пресс-службе полиции.
Женщине грозит наказание по ч. 1 ст. 185 (Кража) и ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины — ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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