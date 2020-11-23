Убийство в Одесской области: мужчина застрелил друга на охоте

Вблизи села Озерное Одесской области 51-летний мужчина застрелил своего товарища на охоте.

45-летний местный житель, охотившийся в камышах, получил ранения из ружья друга: смерть наступила мгновенно.

В настоящее время полиция решает вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.1 ст.119 (Убийство по неосторожности) УК Украины.

Горе-охотник находится под стражей. Для установления окончательной причины смерти мужчины тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Кровавая охота в Харьковской области

В начале ноября в Купянском районе на Харьковщине компания охотников подстрелила женщину, в результате чего ей грозит ампутация ноги.

Выяснилось, что когда 50-летняя женщина возвращалась из гостей вместе с семьей, их начал преследовать внедорожник.

Злоумышленники открыли огонь по машине — пуля прошила ее и ранила женщину.