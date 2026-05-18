Круизный лайнер MV Hondius, на борту которого была зафиксирована вспышка хантавируса, 18 мая должен прибыть в Роттердам для завершающей дезинфекции. Власти Нидерландов готовят карантинные меры для членов экипажа и медперсонала, которые остаются на судне.

Об этом сообщает Reuters.

Лайнер после вспышки хантавируса входит в Роттердам: что известно

По данным местных властей, после швартовки экипаж, состоящий из 25 человек и двух медицинских работников, будет проходить карантин.

Для части иностранных членов экипажа уже подготовлены специальные изоляционные условия, однако продолжительность их нахождения под наблюдением пока окончательно не определена.

Судно ранее направлялось в Кабо-Верде, однако было вынуждено изменить маршрут после обнаружения вспышки тяжелых респираторных заболеваний среди пассажиров.

По информации ВОЗ, с начала инцидента скончались по меньшей мере три человека.

Медицинские службы отмечают, что хантавирус обычно передается грызунами, но в редких случаях возможно заражение между людьми при тесном контакте.

Инкубационный период может длиться до шести недель, поэтому контактные лица в разных странах уже находятся под наблюдением или на карантине, пишет Reuters.

В то же время эксперты отмечают, что ситуация не пандемическая и не имеет признаков масштабного глобального распространения, однако контроль за контактными лицами может продолжаться еще в течение нескольких месяцев.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус отмечал, что уже в ближайшие недели могут появиться новые случаи хантавируса после вспышки инфекции на борту круизного лайнера MV Hondius.

Несмотря на отсутствие новых случаев обнаружения болезни, ситуация может измениться. Поскольку инкубационный период составляет от шести до восьми недель.

