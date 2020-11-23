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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Сплутав зі звіром: в Одеській області чоловік застрелив товариша на полюванні

Поблизу села Озерне на Одещині 51-річний чоловік застрелив свого товариша на полюванні.

45-річний місцевий житель, який полював в очереті, отримав поранення з рушниці друга: смерть наступила миттєво.

Вбивство в Одеській області: чоловік застрелив друга на полюванні

Наразі поліція вирішує питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.1 ст.119 (Вбивство з необережності) КК України.

Горе-мисливець перебуває під вартою. Для встановлення остаточної причини смерті чоловіка тіло направили на судово-медичну експертизу.

Криваве полювання у Харківській області

На початку листопада у Куп’янському районі на Харківщині компанія мисливців підстрелила жінку, внаслідок чого їй загрожує ампутація ноги.

З’ясувалося, що коли 50-річна жінка поверталася з гостей разом з сім’єю, їх почав переслідувати позашляховик.

Зловмисники відкрили вогонь по авто – куля прошила його та поранила жінку.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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