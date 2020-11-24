У Маріуполі засудили жінку за продаж своєї дитини

На Донеччині мешканку Маріуполя засудили за фактом торгівлі людьми, а саме за продаж своєї малолітньої дитини.

Вирок виніс Жовтневий районний суд міста та покарав її на шість років позбавлення волі за ст. 149 КК України.

Суд встановив, що 19-річна жінка впродовж двох місяців займалася пошуком потенційних клієнтів для продажу новонародженого сина, якого хотіла продати за 400 тис. грн.

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За ці гроші вона планувала купити квартиру та автомобіль. Також відомо, що жінка не була на медичний обліку як майбутня породілля, адже не планувала залишати у сім’ї новонароджену дитину.

Горе-матір затримала під час отримання грошових коштів, а немовля передали лікарям до міської дитячої лікарні. Наразі дитина перебуває з батьком.







Хотіла купити квартиру: в Маріуполі засудили жінку за продаж сина / 2 фотографии

20 жовтня поліція Донецької області спрямувала до суду обвинувачення щодо жінки, яка хотіла продати немовля.

За даними правоохоронців, у серпні 2020 року мешканка Маріуполя планувала продати свою новонароджену дитину за 400 тис. грн. Потенційних покупців вона відшукала, будучи ще вагітною.

Поліцейські попередили спробу продажу дитини та направили до суду докази причетності жінки до злочину. Співробітниками поліції був інсценований продаж немовляти, а жінку затримали під час передачі дитини новій родині.