На Донеччині чоловік через ревнощі вбив дружину та втік з двома дітьми

У Донецькій області до правоохоронців звернулися родички зниклої жінки та повідомили, що вона не виходить на зв’язок, а вікна у її будинку розбиті.

Оглянувши господарські будівлі, поліцейські виявили тіло господарки будинку з ознаками насильницької смерті.

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– Оперативники почали розшукувати чоловіка жінки – раніше судимого 40-річного місцевого жителя, адже виявлені речові докази вказували на його причетності до злочину. Того ж дня він був затриманий, – розповіли у ГУ НП у Донецькій області.

Затриманий розповів, що він у нетверезому стані через ревнощі посварився з дружиною та побив її, у результаті чого жінка померла. Коли чоловік зрозумів,що накоїв, забрав двох неповнолітніх дітей і спробував сховатися.

Йому загрожує покарання за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України – позбавлення волі на термін до 15 років.







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