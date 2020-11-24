В СБУ заблокировали незаконное копирование данных с ограниченным доступом из систем налоговой и таможенной служб.

Сотрудники Службы безопасности установили, что отдельные должностные лица таможни и налоговой организовали механизм по использованию чат-ботов и интернет-ресурсов, используя слабые места в ведомственных базах данных.

— К противоправной схеме были привлечены должностные лица ГНС, ГТС и сотрудники банковского учреждения. Сообщники наладили систематический сбыт конфиденциальной информации о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, экспортно-импортных операций субъектов предпринимательской деятельности и иной информации, которая создана и защищена в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в СБУ.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, на которых содержалась несанкционированно скопирована информация с ограниченным доступом, банковские карты.

Читайте: Требовал $1 тыс. за уклонение от призыва: на Киевщине задержали чиновника

Сейчас решается вопрос о вручении злоумышленникам сообщений о подозрении по ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом) и ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах) УК Украины.

Следственные действия еще продолжаются.















СБУ разоблачила незаконный слив информации из баз данных таможни и налоговой / 4 фотографии

Преступления должностных лиц

В октябре СБУ разоблачила межрегиональную преступную группировку, в которую входили бывшие и действующие работники правоохранительных органов.

По данным Службы безопасности, преступники незаконно использовали технические средства для негласного получения информации и контроля за трафиком соединений абонентов мобильной связи.