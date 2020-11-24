В СБУ заблокували незаконне копіювання даних з обмеженим доступом з систем податкової та митної служб.

Співробітники Служби безпеки встановили, що окремі посадовці митниці та податкової організували механізм з використання чат-ботів та інтернет-ресурсів, використовуючи слабкі місця у відомчих базах даних.

– До протиправної схеми були залучені посадовці ДПС, ДМС та співробітники банківської установи. Спільники налагодили систематичний збут конфіденційної інформації щодо фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, експортно-імпортних операцій суб’єктів підприємницької діяльності та іншої інформації, яка створена та захищена відповідно до чинного законодавства, – повідомили у СБУ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, на яких містилась несанкціоновано скопійована інформація з обмеженим доступом, банківські картки.

Читайте: Вимагав $1 тис. за ухилення від призову: на Київщині затримали посадовця

Наразі вирішується питання щодо вручення зловмисникам повідомлень про підозру за ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом) та ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах) КК України.

Слідчі дії ще тривають.















СБУ викрила незаконний злив інформації з баз даних митниці та податкової / 4 фотографии

Злочини посадовців

У жовтні СБУ викрила міжрегіональне злочинне угрупування, до якого входили колишні та чинні працівники правоохоронних органів.

За даними Служби безпеки, злочинці незаконно використовувало технічні засоби для негласного отримання інформації та контролю за трафіком з’єднань абонентів мобільного зв’язку.