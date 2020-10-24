СБУ разоблачила межрегиональную преступную группировку, в которую входили бывшие и действующие работники правоохранительных органов.

По данным Службы безопасности, преступники незаконно использовали технические средства для негласного получения информации и контроля за трафиком соединений абонентов мобильной связи.

Кроме того, их уличили в попытке подготовки к провокациям в Донецкой области накануне местных выборов.

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Злоумышленники действовали под прикрытием так называемой охранно-детективной компании. В состав преступной группировки входило почти 100 участников, в том числе бывшие и действующие правоохранители, представители криминальной среды и работники охранных фирм.

— Фигуранты специализировались на предоставлении услуг по незаконной слежке за гражданами, участвовали в рейдерских захватах, терроризировали предпринимателей, а также сбывали оружие, взрывчатку и наркотики, — сообщает СБУ.

Обыски проводились в Киевской области, Харькове, Житомире и Хмельницком, во время которых обнаружили компьютерную технику и носители информации, подтверждающие незаконную деятельность.

Сейчас решается вопрос о сообщение четырем организаторам и активным участникам группировки о подозрении по ст. 359, 263 и 361 УК Украины. Следственные действия еще продолжаются.

Проверяется информация о нелегальной переправки выявленных средств поражения из района проведения ООС.











































Следили за людьми: СБУ разоблачила группировку, в которую входили действующие правоохранители / 11 фотографий

Расследование СБУ

23 октября в Николаеве и Ивано-Франковской области СБУ обнаружила работу трех ботоферм. Они распространяли дезинформацию, чтобы унизить деятельность государственной и областной власти.

Правоохранители раскрыли две ботофермы в Николаеве и одну на Ивано-Франковщине. Последняя в течение трех лет активно работала под руководством местного жителя, который создал десятки профилей в социальных сетях.