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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

В Швейцарии женщина набросилась с ножом на людей в ТРЦ — полиция допускает теракт

В Швейцарии в городе Лугано женщина с ножом набросилась на двух посетителей торгового центра и поранила их.

Инцидент произошел около 14.00 на пятом этаже торгового центра. Молодая женщина набросилась с ножом на двух других женщин, ранив одного из них ножом в шею. Мотивы ее поступка неизвестны.

По данным полиции, состояние потерпевшей тяжелое, но жизни ничего не угрожает. Другая женщина получила ножевые ранения меньшей степени тяжести.

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По словам очевидцев, нападающая взяла нож с витрины одного из магазинов. Также женщина кричала, что она из террористической организации Исламское государство.

Швейцарская полиция проводит расследование нападения и не исключает террористических мотивов.

Заложники в Петербурге

В пригороде Санкт-Петербурга мужчина захватил в заложники шестерых детей в квартире. Он был вооружен топором и угрожал убить своих же детей и в своей же квартире.

Известно, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Corriere del Ticino

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