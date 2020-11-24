У Швейцарії у місті Лугано жінка з ножем накинулась на двох відвідувачів торгового центру та поранила їх.
Інцидент стався близько 14.00 на п’ятому поверсі торгового центру. Молода жінка накинулася з ножем на двох інших жінок, поранивши одну з них ножем у шию. Мотиви її вчинку невідомі.
За даними поліції, стан потерпілої важкий, але життю нічого не загрожує. Інша жінка дістала ножові поранення меншого ступеня тяжкості.
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За словами очевидців, нападниця взяла ніж з вітрини одного з магазинів. Також жінка кричала, що вона з терористичної організації Ісламська держава.
Швейцарська поліція проводить розслідування нападу і не виключає терористичних мотивів.
Заручники у Петербурзі
У передмісті Санкт-Петербурга чоловік захопив у заручники шістьох дітей у квартирі. Він був озброєний сокирою і погрожував вбити своїх же дітей і у своїй же квартирі.
Відомо, що зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Джерело: Corriere del Ticino