Бил руками и ногами и проломил голову: в Белой Церкви мужчина убил сожителя любовницы

В городе Белая Церковь Киевской области любовник убил сожителя 25-летней девушки.

Мужчина пришел в гости к паре и под действием алкоголя набросился на хозяина дома. Он проломил сопернику голову, ведь бил его руками и ногами.

Пока избитый хозяин лежал на полу и умирал, застолье между тем продолжалось. Скорую мужчине никто не вызывал.

Заключение медицинской экспертизы подтвердило, что смерть потерпевшего наступила в результате травматических кровоизлияний и внутренне черепно-мозговой травмы.

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28-летнего мужчину задержали, выяснилось, что на Киевщину он приехал из Волынской области. Ранее у задержанного уже была судимость за кражу.

Во время следственного эксперимента он рассказал, как убил сожителя любовницы, но заверил, что не хотел этого делать.

Убийство в Донецкой области из-за ревности

В Донецкой области мужчина из-за ревности до смерти избил жену. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Когда мужчина понял, что натворил, забрал двух несовершеннолетних детей и попытался скрыться, но был задержан.