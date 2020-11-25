Бив руками та ногами і проламав голову: у Білій Церкві чоловік вбив співмешканця коханки

У місті Біла Церква Київської області коханець вбив співмешканця 25-річної дівчини.

Чоловік прийшов у гості до пари і під дією алкоголю накинувся на власника будинку. Він проламав суперникові голову, адже бив його руками та ногами.

Доки побитий господар лежав на підлозі і помирав, застілля тим часом продовжувалось. Швидку чоловікові ніхто не викликав.

Висновок медичної експертизи підтвердив, що смерть потерпілого настала в результаті травматичних крововиливів та внутрішньо черепно-мозкової травми.

Читайте: На Чернігівщині чоловік зарубав кохану і пішов “шукати” її до копів

28-річного чоловіка затримали, з’ясувалося, що на Київщину він приїхав з Волинської області. Раніше у затриманого вже була судимість за крадіжку.

Під час слідчого експерименту він розповів, як вбив співмешканця коханки, але запевнив, що не хотів цього робити.

Вбивство на Донеччині через ревнощі

У Донецькій області чоловік через ревнощі до смерті побив дружину. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Коли чоловік зрозумів, що накоїв, забрав двох неповнолітніх дітей і спробував сховатися, але його затримали.