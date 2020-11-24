На Черниговщине мужчина зарубил возлюбленную

К черниговским полицейским обратился 31-летний мужчина, который заявил о пропаже 34-летней жительницы одного из сел Крупского района.

По его словам, женщина ушла из дома еще 17 ноября после телефонного разговора с неизвестным и до сих пор не вернулась.

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— Соседи и односельчане рассказали полицейским, что пара злоупотребляет алкоголем. Между ними неоднократно возникали конфликты, — рассказали в полиции.

Правоохранители установили, что 16 ноября пара употребляла алкогольные напитки.

— Между ними возникла ссора. Подозреваемый схватил топор и несколько раз ударил женщину по голове. После этого, перенес тело сожительницы на территорию котельной и там оставил, — добавили в пресс-службе полиции.

Злоумышленник всячески пытался запутать следствие, однако в конце концов признался в содеянном. Ему грозит наказание по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины — лишение свободы на срок от семи до 15 лет.







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