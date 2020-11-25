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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Забезпечував бойовиків паливом: СБУ викрила “заступника міністра ДНР”

Українські правоохоронці викрили та повідомили про підозру одному з “екс-керівників ДНР”.

Мешканець Донецька у 2014 році вирішив долучитися до незаконних формувань, пізніше його призначили “заступником міністра палива та енергетики ДНР”.

Він забезпечував бойовиків паливом, яке ті використовувалися під час військових дій проти українських захисників.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Нині чоловіка оголошено у розшук.

Підозрюють у співпраці з РФ

У Чернігові СБУ затримала іноземця, який агітував до протиправних дій.

Його підозрюють у співпраці з Російською Федерацією.

Детальніше про затримання агітатора у Чернігові читайте на Фактах ICTV.

Джерело: СБУ

Фото: Dreamstime

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