Расклеивал объявления в саунах и гостиницах: в Запорожье задержали сутенера

Правоохранители разоблачили мужчину в Запорожье, который занимался сутенерством. Местный житель в возрасте 44 лет искал женщин, которые готовы предоставлять интимные услуги.
После этого он занимался их продвижением — изготавливал рекламные листовки с номерами телефонов девушек и размещал в развлекательных заведениях. Мужчина приходил преимущественно в гостиницы и сауны и там договаривался с желающими получить услугу.
Правоохранители задержали злоумышленника во время очередной встречи с клиентом. Они договаривался о сексуальном контакте с проституткой, оценив его в одну тыс. грн.
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Разоблачение сети борделей в Одессе
Правоохранители разоблачили деятельность сети борделей в городе Одесса. К ее созданию и деятельности причастен городской полицейский. Подключив сообщников, мужчина искал девушек и занимался координацией их работы.