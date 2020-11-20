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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Расклеивал объявления в саунах и гостиницах: в Запорожье задержали сутенера

Правоохранители разоблачили мужчину в Запорожье, который занимался сутенерством. Местный житель в возрасте 44 лет искал женщин, которые готовы предоставлять интимные услуги.

После этого он занимался их продвижением — изготавливал рекламные листовки с номерами телефонов девушек и размещал в развлекательных заведениях.  Мужчина приходил преимущественно в гостиницы и сауны и там договаривался с желающими получить услугу.

Правоохранители задержали злоумышленника во время очередной встречи с клиентом. Они договаривался о сексуальном контакте с проституткой, оценив его в одну тыс. грн.

  • затримання сутенера
  • затримання сутенера
  • затримання сутенера
  • затримання сутенера
Расклеивал объявления в саунах и гостиницах: в Запорожье задержали сутенера / 2 фотографии

Читайте: Должна быть общественная дискуссия. Глава Нацполиции за легализацию проституции

Разоблачение сети борделей в Одессе

Правоохранители разоблачили деятельность сети борделей в городе Одесса. К ее созданию и деятельности причастен городской полицейский. Подключив сообщников, мужчина искал девушек и занимался координацией их работы.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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