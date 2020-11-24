28-летняя киевлянка открыла в нескольких арендованных квартирах в центре столицы якобы массажные салоны, которые на самом деле предоставляли клиентам сексуальные услуги.

Час интимных развлечений с проституткой стоил от 1 тыс. до 2,5 тыс. грн. В салоне работало пять девушек.

Клиентов сутенерша искала, разместив в сети объявления об оказании услуг эротического массажа.

Организатор борделя лично проводила собеседования с девушками, исполняла роли администратора и диспетчера.

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Во время обысков в квартирах изъяли вещественные доказательства: деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику, черновики и вещество белого цвета, похожее на кокаин.

Открыто производство по ч. 2 ст. 303 УКУ — Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией.











До 2,5 тыс. грн за час интима: в центре Киеве разоблачили несколько борделей / 3 фотографии

Женщину задержали, ей объявлено подозрение, в ближайшее время суд изберет меру пресечения.

Злоумышленнице грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

Разоблачение сети борделей в Одессе

Правоохранители разоблачили деятельность сети борделей в городе Одесса.

К ее созданию и деятельности причастен полицейский. Подключив сообщников, мужчина искал девушек и занимался координацией их работы.