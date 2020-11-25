У Миколаєві затримали трьох сутенерів, на яких працювали повії

У Миколаєві поліція затримала матір з дочкою та її співмешканцем через те, що вони займалися сутенерством. Фігуранти розміщували оголошення у мережі з фотографіями, іменами повій та вартістю їхніх послуг.

Сутенери забезпечували підлеглих житлом і місцем для надання інтимних послуг, охороною і транспортом. Дочка виконувала функцію вербувальника, чоловік – охоронця і таксиста, а мати – адміністратора.

Повії також виїжджали на адреси клієнтів – на квартири, в готелі та сауни. Заробляли дівчата близько 1 300 грн за годину. Семеро повій приносили до 10 тис. грн прибутку в день, з якого самі отримували 50%.

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У помешканні сутенерів поліція знайшла 10 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, гроші, банківські та сім-картки, чорнові записи, документи, вісім скреч-карт, флешки та предмети інтимного характеру.



























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Сутенерів затримали за ст. 208 КПК України. Правоохоронці повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 303 КК України – сутенерство. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

У Запоріжжі затримали сутенера

Правоохоронці виявили чоловіка у Запоріжжі, який займався сутенерством. Місцевий мешканець шукав жінок, які готові надавати інтимні послуги.

Поліція затримали зловмисника під час зустрічі з клієнтом. Вони домовлявся про сексуальний контакт з повією, оцінивши його в одну тис. грн.

Фото: Нацполіція