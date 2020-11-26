Много оружия, боеприпасов и взрывчатка — все это обнаружили в помещении президиума Национальной академии аграрных наук Украины в Печерском районе Киева.

Для получения дополнительных доказательств по фактам завладения должностными лицами имуществом НААН сотрудники СБУ провели обыски в трех областях. Руководство Академии также подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем и получении неправомерной выгоды.

Во время следственных действий в офисе НААН в подвальных помещениях обнаружили арсенал военных средств поражения.

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Среди изъятого — четыре РПГ, два автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, два артиллерийских снаряда и много патронов к автоматическому оружию. Обыски продолжаются.















Боеприпасы и взрывчатка: в центре Киева обнаружили большой арсенал оружия / 4 фотографии

В октябре украинские правоохранители разоблачили преступную группу, которая незаконно изготовляла оружие и боеприпасы на территории страны.

Опасный товар сбывали в Украине.