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Факты / Происшествия

В Украине преступная группировка незаконно изготавливала и продавала оружие

Украинские правоохранители разоблачили преступную группу, которая незаконно изготовляла оружие и боеприпасы на территории страны.

Кроме того, ее представители сбывали опасный товар в Украине.

Сейчас делом занимается Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины.

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Правоохранители проводят следственные действия.

Нелегальный склад оружия под Одессой

В Одесской области правоохранители обнаружили арсенал оружия.

Опасные предметы нашли в двух домах 51-летнего мужчины. В них он прятал пистолет, пять винтовок, пулемет, автомат, пистолет, два корпуса гранат РГД-33 и более 1 тыс. патронов различного калибра.

Сейчас мужчину задержали, за нелегальное хранение опасных предметов ему грозит тюремное заключение.

Источник: Нацполиция

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