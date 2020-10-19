Украинские правоохранители разоблачили преступную группу, которая незаконно изготовляла оружие и боеприпасы на территории страны.

Кроме того, ее представители сбывали опасный товар в Украине.

Сейчас делом занимается Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины.

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Правоохранители проводят следственные действия.

Нелегальный склад оружия под Одессой

В Одесской области правоохранители обнаружили арсенал оружия.

Опасные предметы нашли в двух домах 51-летнего мужчины. В них он прятал пистолет, пять винтовок, пулемет, автомат, пистолет, два корпуса гранат РГД-33 и более 1 тыс. патронов различного калибра.

Сейчас мужчину задержали, за нелегальное хранение опасных предметов ему грозит тюремное заключение.