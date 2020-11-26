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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Боєприпаси та вибухівка: у центрі Києва виявили великий арсенал зброї

Багато зброї, боєприпасів та вибухівка – усе це виявили у приміщенні президії Національної академії аграрних наук України у Печерському районі Києва.

Для отримання додаткових доказів за фактами заволодіння посадовцями майном НААН співробітники СБУ провели обшуки у трьох областях. Керівництво Академії також підозрюється у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом та отриманні неправомірної вигоди.

Під час слідчих дій у центральному офісі НААН у підвальних приміщеннях виявили арсенал військових засобів ураження.

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Серед вилученого – чотири РПГ, два автомати, майже 40 гранат РГД-5 та Ф-1, кілька пістолетів, два артилерійські снаряди та багато набоїв до автоматичної зброї. Обшуки тривають.

  • Арсенал зброї у Києві
  • Арсенал зброї у Києві
  • Арсенал зброї у Києві
  • Арсенал зброї у Києві
  • Арсенал зброї у Києві
  • Арсенал зброї у Києві
  • Арсенал зброї у Києві
  • Арсенал зброї у Києві
Боєприпаси та вибухівка: у центрі Києва виявили великий арсенал зброї / 4 фотографии

У жовтні українські правоохоронці викрили злочинну групу, яка незаконно виготовляла зброю і боєприпаси на території країни.

Небезпечний товар збували в Україні.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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