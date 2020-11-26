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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

СБУ разоблачила международный канал торговли военными предметами

СБУ пресекла деятельность одной из киевских компаний, которая собиралась поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки.

Перенаправить военную продукцию они планировали самолетом из аэропорта Борисполь.

Товары были российского происхождения. В то же время представители предприятия скрывали это и указывали в документации неправдивую информацию.

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Украинские правоохранители изъяли товары. По данному факту они открыли производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение “экс-руководителя ДНР”

Украинским правоохранителям удалось разоблачить одного из “бывших руководителей ДНР”.

Мужчина был “заместителем министра топлива и энергетики ДНР”. За совершение незаконных действий ему объявили о подозрении, сейчас он находится в розыске.

Подробнее о разоблачении “экс-руководителя ДНР” читайте на Фактах ICTV.

Источник: СБУ

Фото: Dreamstime

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