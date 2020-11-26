СБУ пресекла деятельность одной из киевских компаний, которая собиралась поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки.
Перенаправить военную продукцию они планировали самолетом из аэропорта Борисполь.
Товары были российского происхождения. В то же время представители предприятия скрывали это и указывали в документации неправдивую информацию.
Читайте: Украли 70 млн грн: на Прикарпатье разоблачили схему откатов на закупки для школ
Украинские правоохранители изъяли товары. По данному факту они открыли производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины.
Разоблачение “экс-руководителя ДНР”
Украинским правоохранителям удалось разоблачить одного из “бывших руководителей ДНР”.
Мужчина был “заместителем министра топлива и энергетики ДНР”. За совершение незаконных действий ему объявили о подозрении, сейчас он находится в розыске.
Подробнее о разоблачении “экс-руководителя ДНР” читайте на Фактах ICTV.