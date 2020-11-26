СБУ припинила діяльність однієї з київських компаній, яка хотіла постачати комплектуючі до вертолітної техніки в одну з країн Африки.

Перенаправити військову продукцію вони планували літаком із аеропорту Бориспіль.

Товари були російського походження. Водночас представники підприємства приховували це та вказували у документації неправдиву інформацію.

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Українські правоохоронці вилучили товари. За даним фактом вони відкрили провадження за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України.

Викриття “екс-керівника ДНР”

Українським правоохоронцям вдалося викрити одного із “колишніх керівників ДНР”.

Чоловік був “заступником міністра палива та енергетики ДНР”. За вчинення незаконних дій йому оголосили про підозру, нині він перебуває у розшуку.

Детальніше про викриття “екс-керівника ДНР” читайте на Фактах ICTV.