СБУ припинила діяльність однієї з київських компаній, яка хотіла постачати комплектуючі до вертолітної техніки в одну з країн Африки.
Перенаправити військову продукцію вони планували літаком із аеропорту Бориспіль.
Товари були російського походження. Водночас представники підприємства приховували це та вказували у документації неправдиву інформацію.
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Українські правоохоронці вилучили товари. За даним фактом вони відкрили провадження за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України.
Викриття “екс-керівника ДНР”
Українським правоохоронцям вдалося викрити одного із “колишніх керівників ДНР”.
Чоловік був “заступником міністра палива та енергетики ДНР”. За вчинення незаконних дій йому оголосили про підозру, нині він перебуває у розшуку.
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