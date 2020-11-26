СБУ разоблачила схему откатов бюджетных средств на Прикарпатье

На Ивано-Франковщине разоблачили должностных лиц, которые разворовали 70 млн грн, выделенных государством на компьютеры и интерактивное оборудование для школ.

Чиновники районных органов власти и представители более 10 коммерческих структур подделывали тендеры, чтобы именно их фирмы побеждали в конкурсе на продажу техники. Других участников, которые предлагали лучшую продукцию по более низкой цене, они устраняли.

Таким образом фигуранты наладили механизм откатов и покупали продукцию по искусственно завышенным ценам. Они закупали некачественную технику, чтобы увеличить сумму отката.

В результате вместо качественных мониторов, которые рекомендовали в Минобразования, они купили вредные для зрения детей компьютеры.

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По данным следствия, чиновники не согласовывали с Министерством цифровой трансформации проекты закупок техники.

Во время обысков правоохранители обнаружили в отдельных районных органах власти Ивано-Франковской области и в коммерческих структурах в Киеве компьютерное оборудование, мобильные телефоны, деньги и документы, подтверждающие незаконную деятельность.















Украли 70 млн грн: на Прикарпатье разоблачили схему откатов на закупке для школ / 4 фотографии

Следователи открыли уголовное производство по ст. 191 УК Украины.

На взятке поймали чиновника Укрзализныци

В Киеве на взятке в размере 100 тыс. грн задержали чиновника регионального филиала Юго-Западная железная дорога. Мужчина требовал взятку от главы правления садоводческого общества за проведение работ, чтобы его подключили к электросети.

Дело будет расследоваться по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Фото: СБУ