СБУ викрила схему відкатів бюджетних коштів на Прикарпатті

На Івано-Франківщині викрили посадовців, які розкрали 70 млн грн, виділених державою на комп’ютери та інтерактивне обладнання для шкіл.

Чиновники районних органів влади та представники понад 10 комерційних структур підроблювали тендери, аби саме їх фірми перемагали у конкурсі на прадаж техніки. Інших учасників, які пропонували кращу продукцію за нижчою ціною, вони усували.

Таким чином фігуранти налагодили механізм відкатів та купували продукцію за штучно завищеними цінами. Вони закуповували неякісну техніку, аби збільшити суму відкату.

У результаті замість якісних моніторів, які рекомендували в Міносвіти, вони купили шкідливі для зору дітей комп’ютери.

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За даними слідства, чиновники не узгоджували з Міністерством цифрової трансформації проекти закупівель техніки.

Під час обшуків правоохоронці виявили в окремих районних органах влади Івано-Франківської області та в комерційних структурах у Києві комп‘ютерне обладнання, мобільні телефони, гроші і документи, які підтверджують незаконну діяльність.















Вкрали 70 млн грн: на Прикарпатті викрили схему відкатів на закупівлі для шкіл / 4 фотографии

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 191 КК України.

На хабарі спіймали посадовця Укрзалізниці

У Києві на хабарі розміром 100 тис. грн було затримано посадовця регіональної філії Південна-західна залізниця. Чоловік вимагав хабар від голови правління садівницького товариства за проведення робіт, аби його підключили до електромережі.

Справа розслідуватиметься за ч. 3 ст. 368 КК України.

Фото: СБУ