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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

40 тыс. за группу инвалидности: в Киеве на взятке попались двое медиков

В Киеве за взяткой задержали заведующего кардиологического отделения Центра первичной медико-санитарной помощи и голову специальной кардиологической МСЭК.

Указанные лица требовали у пациента 40 тыс. грн за направление на медико-социальную экспертизу и установление ему группы инвалидности.

Взяточников задержали “на горячем” во время получения части денег. Инцидент произошел в Святошинском районе столицы.

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  • 40 тыс. за группу инвалидности: в Киеве на взятке попались двое медиков
  • 40 тыс. за группу инвалидности: в Киеве на взятке попались двое медиков
  • 40 тыс. за группу инвалидности: в Киеве на взятке попались двое медиков
  • 40 тыс. за группу инвалидности: в Киеве на взятке попались двое медиков
40 тыс. за группу инвалидности: в Киеве на взятке попались двое медиков / 2 фотографии

Задержанным сообщено о подозрении. Сейчас готовится ходатайство к следственному судье об избрании им меры предосторожности.

Следственные действия продолжаются.

На Луганщине врач вымогал деньги у онкобольного

В Луганском областном онкологическом диспансере врач требовал взятку у онкобольного пациента за проведение операции.

Кроме оперирования, за $15 тыс. медик обещал успешную выписку из медицинского учреждения и дальнейшее амбулаторное лечение.

Правоохранители изъяли полученные деньги и возбудили дело по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за проведение операции и лечение онкобольного (ч. 3 ст. 354 УК Украины).

Источник: Киевская городская прокуратура

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