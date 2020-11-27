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Наташа Тарчевська |

40 тис. за групу інвалідності: у Києві на хабарі попалися двоє медиків

У Києві за хабарем затримали завідувача кардіологічного відділення Центру первинної медико-санітарної допомоги та голову спеціальної кардіологічної МСЕК.

Вказані особи вимагали у пацієнта 40 тис. грн за направлення на медико-соціальну експертизу та встановлення йому групи інвалідності.

Хабарників було затримано “на гарячому” під час отримання частини грошей. Інцидент стався у Святошинському районі столиці.

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  • 40 тис. за групу інвалідності: у Києві на хабарі попалися двоє медиків
  • 40 тис. за групу інвалідності: у Києві на хабарі попалися двоє медиків
  • 40 тис. за групу інвалідності: у Києві на хабарі попалися двоє медиків
  • 40 тис. за групу інвалідності: у Києві на хабарі попалися двоє медиків
40 тис. за групу інвалідності: у Києві на хабарі попалися двоє медиків / 2 фотографии

Затриманим повідомлено про підозру. Наразі готується клопотання до слідчого судді щодо обрання їм запобіжних заходів.

Слідчі дії тривають.

Джерело: Київська міська прокуратура

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