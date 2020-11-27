В России в городе Нальчик учителю школы пришлось отстреливаться из травматического пистолета от школьника и его друзей.

Ученик восьмого класса был недоволен своими оценками и хотел поговорить с преподавателем, однако сам идти на разговор испугался и позвал двух товарищей 26 и 36 лет.

Между мужчинами началась драка, после которой учитель истории достал из своей машине пистолет и начал стрелять в воздух.

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В результате происшествия пострадали два человека. Учителя госпитализировали с травмами. У второго пострадавшего извлекли пулю от травматического пистолета.

Стрельба на Житомирщине

В Житомирской области охотник с помповым ружьем устроил охоту на двух мужчин, которые пришли в лес по грибы.

Одному из них он выстрелил в ногу. По словам потерпевшего, несколько месяцев назад у них был конфликт, однако и представить не мог, что дойдет до такого.