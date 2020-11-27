У Росії у місті Нальчик вчителю школи довелося відстрілюватися з травматичного пістолета від школяра та його друзів.

Учень восьмого класу був незадоволений своїми оцінками та хотів поговорити з викладачем, проте сам йти на розмову злякався та покликав двох товаришів 26 та 36 років.

Між чоловіками почалася бійка, після якої вчитель історії дістав зі своїй машині пістолет і почав стріляти у повітря.

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У результаті події постраждало дві людини. Вчителя госпіталізували з травмами. У другого постраждалого витягли кулю від травматичного пістолета.

Стрілянина на Житомирщині

У Житомирській області мисливець з помповою рушницею влаштував полювання на двох чоловіків, що прийшли до лісу за грибами.

Одному з них він вистрілив у ногу. За словами потерпілого, декілька місяців тому у них був конфлікт, проте і уявити не міг, що дійде до такого.