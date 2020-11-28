Стрілянина у Дніпрі: невідомі відкрили вогонь у кафе

У суботу зранку, 28 листопада, у центрі Дніпра сталася стрілянина. Унаслідок інциденту постраждали чотири людини.

Стрілянина сталася близько 5.00 28 листопада в кафе. Як з’ясувала поліція, заклад працював уночі за попередньою домовленістю з адміністрацією, порушуючи карантинні обмеження.

– П’ятеро відпочиваючих потрапили в кафе через службові двері. Вже під ранок на вулиці між клієнтами і охороною кафе виникла бійка, в результаті якої 37-річний охоронець отримав вогнепальні поранення і був доставлений в лікарню, – повідомили в поліції.

Також ще три відвідувача кафе отримали ножові поранення.











У Дніпрі сталася стрілянина в кафе, постраждали чотири людини / 3 фотографии

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За фактом хуліганства порушили кримінальне провадження. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, в кафе проводиться обшук.

З місця злочину вилучили гільзи від травматичної зброї. Поліція з’ясовує всі обставини події та осіб, причетних до хуліганських дій.

Стрілянина у Росії

У Росії у місті Нальчик вчителю школи довелося відстрілюватися з травматичного пістолета від школяра та його друзів.

Учень восьмого класу був незадоволений своїми оцінками та хотів поговорити з викладачем, проте сам йти на розмову злякався та покликав двох товаришів 26 та 36 років.

Між чоловіками почалася бійка, після якої вчитель історії дістав зі своїй машині пістолет і почав стріляти у повітря.