В Кривом Роге отчим приставал к 12-летней девочке.
32-летний мужчина разбудил ребенка и начал приставать, но девочка закричала и это его остановило. В этот момент в доме находились еще четыре ребенка.
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Мать оставила пятерых детей с мужчиной, а сама отправилась к куме с ночевкой, чтобы помочь ей с ремонтом. 12-летняя девочка позвонила матери ночью и сказала, чтобы та вернулась домой, так как не может это рассказывать по телефону.
Полицию вызвала крестная мама. Отчима уже задержала полицию, однако свою вину он отрицает.
Девочку с мамой забрала скорая для медосмотра.
В Запорожье пьяный мужчина развращал двух детей
На Запорожье следователи закончили досудебное расследование в отношении мужчины, который развращал двух малолетних детей. Ему грозит до восьми лет за решеткой.
Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Источник: Первый городской. Кривой Рог