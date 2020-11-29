В Кривом Роге отчим приставал к 12-летней девочке.

32-летний мужчина разбудил ребенка и начал приставать, но девочка закричала и это его остановило. В этот момент в доме находились еще четыре ребенка.

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Мать оставила пятерых детей с мужчиной, а сама отправилась к куме с ночевкой, чтобы помочь ей с ремонтом. 12-летняя девочка позвонила матери ночью и сказала, чтобы та вернулась домой, так как не может это рассказывать по телефону.

Полицию вызвала крестная мама. Отчима уже задержала полицию, однако свою вину он отрицает.

Девочку с мамой забрала скорая для медосмотра.

В Запорожье пьяный мужчина развращал двух детей

На Запорожье следователи закончили досудебное расследование в отношении мужчины, который развращал двух малолетних детей. Ему грозит до восьми лет за решеткой.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Источник: Первый городской. Кривой Рог