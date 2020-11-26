В Киеве правоохранители задержали 56-летнего фотографа Александра Ктиторчука из-за растления несовершеннолетних.

— Развращал несовершеннолетних и малолетних людей. Нами установлено несколько таких фактов, — заявил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

Мать одной из жертв рассказала, что фотограф встретил ее 15-летнюю дочь на улице и предложил фотосессию. Однако это закончилось развращением.

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— Некоторые половые акты он снимал на видео, после чего хранил на собственном компьютере. Сейчас проводится экспертиза и первый осмотр говорит нам о том, что возможно после проведения соответствующих исследований, его будут подозревать в создании порнографии при участии детей, — отметил Небытов.

Суд отправил подозреваемого под домашний арест.

Александр Ктиторчук сотрудничает со многими топовыми украинскими звездами, а также участвует в популярных шоу-программах на ТВ.

В Запорожье пьяный мужчина развращал двух детей

На Запорожье следователи закончили досудебное расследование в отношении мужчины, который развращал двух малолетних детей. Ему грозит до восьми лет за решеткой.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.