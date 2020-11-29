У Кривому Розі вітчим розбещував 12-річну дівчинку.

32-річний чоловік розбудив дитину і почав розбещувати, але дівчинка закричала і це його зупинило. У цей момент у будинку перебувало ще чотири дитини.

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Мати залишила п’ятьох дітей з чоловіком, а сама вирушила до куми з ночівлею, щоб допомогти їй з ремонтом. 12-річна дівчинка подзвонила матері вночі і сказала, щоб та повернулася додому, бо не може це розповідати телефоном.

Поліцію викликала хрещена. Вітчима вже затримала поліція, проте свою провину він заперечує.

Дівчинку з мамою забрала швидка для медогляду.

У Запоріжжі п’яний чоловік розбещував двох дітей

На Запоріжжі слідчі закінчили досудове розслідування щодо чоловіка, який розбещував двох малолітніх дітей. Йому загрожує до восьми років за ґратами.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Джерело: Первый городской. Кривой Рог